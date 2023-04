Glasner: „Habe nie etwas anderes gesagt“

Eintracht Frankfurts umworbener Trainer Oliver Glasner geht „fest davon aus“, dass er auch in der kommenden Saison bei den Hessen auf der Bank sitzen werde. „Ich habe nie etwas anderes gesagt“, sagte der 48-jährige Oberösterreicher, der die Eintracht im vergangenen Jahr zum Sieg in der Europa League geführt hatte, am Samstag nach dem 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach bei Sky.