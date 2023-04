Matthäus zu Glasner: „Ich würd‘s mir überlegen“

Was Lothar damit meinte? Glasner habe bei der Eintracht so viel erreicht, dass er, Matthäus, sich überlegen würde, „den nächsten Schritt zu machen, vielleicht auch international“. Sagt Glasner also nach der Saison Frankfurt Adieu? Sportchef Markus Krösche gab sich dazu im Sky-Interview bedeckt, ließ lediglich wissen: „Oliver hat sich etwas Zeit erbeten, das ist für uns auch völlig o.k.“ Wie lange er Bedenkzeit haben wolle? „Wir wollen die Saison gut zu Ende spielen“, wich er dezent aus.