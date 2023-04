Zurück an die Spitze - Stripfing braucht Sieg!

In der Hinrunde war TWL Elektra das erste Team, das Stripfing eine Niederlage zufügen konnte. Beim 0:1 wurde Djuricin von seinem früheren Mitspieler in Austria-Zeiten, Herbert Gager, ausgebremst. Der gestern übrigens mit einem Privatcoach beim Padel-Tennis eine Stunde in Süssenbrunn an seinem Spiel feilte: “Ein richtig geiler Sport, dazu ist das Feld nicht so groß. Ich schlage mindestens zweimal in der Woche auf", sagt der sportliche 53-Jährige