China: Liefern keine Waffen in Krisengebiete

Dabei handelt es sich um Waren, Software und Technologie, die aufgrund ihrer technischen Spezifikationen sowohl zivil als auch militärisch verwendbar sind. Qin Gang war am Freitag gefragt worden, ob China Waffen an Russland liefere. Zuvor hatte Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock die chinesische Regierung aufgefordert, mehr Druck auf Russland auszuüben. „Ein Mann kann den Krieg morgen beenden“, sagte sie mit Verweis auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Sie verstehe nicht, wieso China Russland bisher nicht aufgefordert habe, den Krieg in der Ukraine zu stoppen.