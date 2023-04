Wegen Mitarbeiter-Hilferuf fliegen am Amt Fetzen

Sie fordert nun einen Sondergemeinderat. Dabei soll auch geklärt werden, wer das Schreiben beauftragt und verfasst hat. Unbestritten sei aber, dass es am Stadtamt nicht rund läuft, die Mitarbeiter unter massiven Druck stehen und rasch eine Entlastung benötigen. „Hauptverantwortlich dafür ist Kurzzeitbürgermeisterin Schiller. Sie leitet ein ungeschicktes Manöver nach dem anderen ein. Das sorgt für frustrierte Mitarbeiter, die von ihrer Chefin in immer mehr unausgegorene Projekte gehetzt werden, ohne dass dafür ausreichend Dienstposten geschaffen werden“, so Listenchef und Vizebürgermeister Hannes Mathes.