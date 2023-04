Bärenattacke: Nun meldet sich auch Messner zu Wort

Wie berichtet, wurde in der vergangenen Woche ein Jogger tot an einem Forstweg in der Trentiner Gemeinde Caldes (Italien) gefunden. Eine bereits mehrfach auffällig gewordene Bärin hatte den Mann getötet. Sie ist die Schwester des 2006 in Bayern erschossenen „Problembären“ Bruno. Nach einer Attacke im Jahr 2020 sollte die Bärin bereits erlegt werden, ein Gericht entschied damals aber gegen die Tötung.