Ärger über Asylheim im Ort als Wahlmotiv?

Das Großquartier in Bergheim könnte so manchen Bürger beim Urnengang am 23. April beeinflussen, zeigt ein Lokalaugenschein. Für viele Gemeindebürger ist es ein Zeichen für das Versagen in der Asyl- und Migrationspolitik. Die Lage dort und im ganzen Bundesland ist aktuell stabil. Die Quartiersuche läuft dennoch auf Hochtouren. Vor allem, weil Salzburg den Bundesvorgaben immer noch weit hinterherhinkt.