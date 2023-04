Familie Bär sagt „Danke für die Unterstützung“

Hier schaltete sich die Volkshilfe ein. Am Mittwoch konnte Volkhilfe-Präsidentin Verena Dunst nun 5000 Euro an Alexandra Bär übergeben. „Wir freuen uns, dass wir der Familie in dieser schweren Zeit helfen können. Es ist uns ein Anliegen, in solchen Situationen Unterstützung zu leisten und betroffene Familien nicht allein zu lassen“, so Verena Dunst.