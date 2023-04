Mane-Suspendierung fix: Bayern-Bosse greifen durch

Am Donnerstag war Mane mehr als eine Stunde vor Trainingsbeginn am Vereinsgelände der Münchner erschienen. Am späten Vormittag joggten beide Spieler zum Start des Trainings über den Platz. Worte wechselten sie beim Aufwärmen nicht, Mane lächelte einige Male. Eine offizielle Stellungnahme des Clubs lag bisher nicht vor. Übereinstimmenden Berichten zufolge berieten sich die Bayern-Verantwortlichen am Mittwochabend, laut Sport1 sollen Vorstandschef Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic bei den Gesprächen beteiligt gewesen sein.