Prügel-Eklat in Bayern-Kabine! Sane das Opfer

Der Eklat soll sich nach dem Spiel in den Katakomben zugetragen haben. Wie die „Bild“ berichtet, hatten sich Sadio Mané und Leory Sané ordentlich gezofft. Ausgangspunkt der Unstimmigkeiten war eine Szene in der 83. Spielminute: Mané startete für einen Steilpass in den Raum, anstatt entgegenzukommen und anspielbereit zu sein. Sané beschwerte sich daraufhin lautstark auf dem Platz.