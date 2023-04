Klimaschützer errichteten Trainingscamp in Berlin

Schmieraktion bei FDP-Zentrale in Berlin

Auch die Gruppe Letzte Generation ist derzeit in Berlin aktiv. Am Donnerstag haben Mitglieder der Bewegung den Eingangsbereich der FDP-Bundesgeschäftsstelle im Bezirk Berlin-Mitte mit einer Öl-ähnlichen Flüssigkeit beschmiert. Außerdem wurden Plakate mit der Aufschrift „FDP: Profis im Blockieren, Kleben am Verbrenner“ angebracht.