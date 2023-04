In Kartuschen aus Gmunden war wirklich Todesgas

Es war so arg, dass es fast schon wieder kabarettreif war: Der Geschäftsführer einer Pinsdorfer Entsorgungsfirma brachte am 10. März eine rote Plastikkiste mit zwei Gaskartuschen in die Gmundner Polizeiinspektion. Er gab an, die beiden Gasdruckflaschen in einer Lagerhalle des Unternehmens entdeckt zu haben und dass ihn die Bezeichnung beunruhige. Die Kartuschen trugen nämlich die Aufschrift „Phosgen - Giftgas!“ und einen Totenkopf.