Medizinischer Notfall verzögerte Bayern-Rückflug

Heimspiel gegen Hoffenheim als Nächstes

Das CL-Rückspiel gegen die „Citizens“ findet am 19. April in München statt. Mit einer 0:3-Niederlage im Hinspiel haben die Bayern eine denkbar schlechte Ausgangsposition für den Aufstieg ins Halbfinale. Am Samstag wartet in der Bundesliga das Heimspiel gegen Hoffenheim.