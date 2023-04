„Die Kunst ist ein Lebensmittel für mich!“

„Krone“: Wir stehen in der Ausstellung in Steyr, in dem die Werke - es sind Akte - von Karl Mostböck (1921-2013, Steyr) und Siegfried Anzinger (70, Weyer) hängen. Gibt es zwischen diesen beiden Künstlern überhaupt eine Verbindung?

Klaus Albrecht Schröder: An sich denkt man, die beiden haben nichts miteinander gemeinsam. Der eine ist berühmt geworden für seine stillen, abstrakten Zeichnungen und Aquarelle, der andere für seine wilde Malerei. In Wahrheit verbindet sie das tiefe Interesse am Menschen, das kann sich in keinem anderen Motiv besser ausdrücken als im menschlichen Akt.