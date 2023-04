Viagra & Pain Killer: Billig-Pillen ohne Kontrolle

Der Nacken ist schon dunkelrot und voll mit Brandblasen, der Bauch noch käseweiß. Ein Urlauber aus Kansas wartet geduldig in einem mexikanischen Drugstore auf Schmerzmittel, die zunächst seinen Sonnenbrand und dann sein Kopfweh lindern sollen: „Gimme the good stuff“, lallt er den Verkäufer an, eine Packung Viagra geht gleich mit über den Tresen. Der US-Amerikaner muss Stehvermögen beweisen: Zwei Wochen Party in Cancun sind lang.