Infekte: „Keine Entwarnung für kommenden Herbst“

Herr Haas, warum haben wir heuer so eine starke Infektionswelle erlebt?

Im Vergleich zu den ersten Corona-Jahren hatten wir diesmal viel höhere Zahlen an Atemwegserkrankungen, vor allem bei Influenza und RSV. Das zeigt, dass Maßnahmen wie Masken gewirkt haben. Aber ich bin nicht sicher, ob wir tatsächlich wesentlich mehr solcher Erkrankungen als in starken Jahren vor der Pandemie gehabt haben. Dass es diesen Winter so wahrgenommen wurde, ergab sich aus einem Mix mehrerer Umstände: Durch das Wegfallen der Maßnahmen konnten Viren wieder ungehindert zirkulieren, unserem Immunsystem fehlte der Kontakt mit anderen Viren abseits von Corona und man hat Infektionen nicht bloß als Schnupfen oder Erkältung abgetan, sondern sich eine Diagnose geholt.