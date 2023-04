Rapid gegen Austria Klagenfurt - ab 14.30 Uhr LIVE

Das zweite Semifinale zwischen Sturm Graz und dem LASK (1:0) sei ein „super Spiel für neutrale Beobachter gewesen. „Mit Sturm hat die etwas glücklichere Mannschaft gewonnen, es hätte genauso umgekehrt ausgehen können.“ Nun kämpft Rapid am 30. April in Klagenfurt gegen die Steirer um den ersten Titel seit 2008. Die beiden bisherigen Duelle in diesem Jahr endeten mit Siegen für Sturm, zuletzt verlor Rapid in Graz 1:3. „Aber das Finale wird ein komplett anderes Spiel sein“, versprach Barisic.