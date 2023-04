Wenn es am Michaelerplatz pumpert, ist bald Ostern

Das laute Pumpern, das man am Michaelerplatz von Karfreitag bis Karsamstag zu Mittag hören kann, kommt von Wiens einziger Turmratsche - zugleich eine der größten in Österreich überhaupt. Die weit über hundert Jahre alte Ratsche ersetzt traditionell das Läuten der Glocken vor Ostern. In ländlichen Gegenden ist das Ratschen nie verschwunden, nach Wien ist es erst vor Kurzem wieder zurückgekehrt: Die Turmratsche wurde erst 2006 in desolatem Zustand im Turm wieder entdeckt.