Ratajkowski: Das sagt sie zum Kuss mit Styles

In dem Interview sprach Ratajkowski aber nicht nur über ihr Liebesleben, sondern verriet auch, warum sie sich dazu entschieden hatte, ihre Schauspiel-Karriere an den Nagel zu hängen. Die Model-Beauty hatte unter anderem erfolgreich in „Gone Girl“ an der Seite von Ben Affleck oder in der Komöde „I Feel Pretty“ mit Amy Schumer in der Hauptrolle gespielt.