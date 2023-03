Putin spricht erstmals von „negativen Folgen“

Er appellierte an die Regierung und die Wirtschaft, für einen schnellen Start neuer Projekte im verarbeitenden Gewerbe zu sorgen - „besonders in der Herstellung von Hightech-Produkten“. Allerdings fehlen den Russen wichtige Rohstoffe. Andererseits behauptete Energieminister Nikolai Schulginow am Dienstag, dass alle Rohölexporte, die von den Sanktionen betroffen waren, an „befreundete“ Staaten umgeleitet worden seien. „Ich kann heute sagen, dass wir es geschafft haben, das gesamte Volumen der vom Embargo betroffenen Ausfuhren vollständig umzuleiten. Es gab keinen Umsatzrückgang“, so der Minister. Neue Abnehmer fanden sich den Angaben zufolge in Asien, Afrika, Lateinamerika und im Nahen Osten.