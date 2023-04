Unser Song als Hit beim ESC in Liverpool

„Österreich verdient den Sieg!“, „Ich bekomme den Song nicht mehr aus meinem Ohr“ oder „Guter Beat, gute Botschaft, gute Stimmen und ein bisschen verrückt? Die Nummer hat alles, was es braucht, um beim Song Contest gut abzuschneiden“ - unzählige solcher Kommentare finden sich unter dem YouTube-Video unseres Eurovision-Beitrags „Who The Hell Is Edgar?“ von Teya & Salena. Der binnen drei Wochen schon 1,7 Millionen Klicks gesammelt hat und bei den Fans des Song Contests total im Trend ist. Doch schon oft gab es vor dem Wettbewerb große Hoffnungen, die dann ein jähes Ende fanden. Wie sieht es also abseits der Liebesbekundungen im Netz aus?