„Österreicher zählen längst zur Minderheit“

Standler-Job ist „Mentalitätssache“

Marcus Arige, der Präsident des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbands in Wien (SPÖ) verteidigt die ausländischen Marktstandler. Unsere Marktwirtschaft verändere sich mit Angebot und Nachfrage. Als „doppelter Migrant“ - er ist ein Oberösterreicher in Wien und halber Syrer - ist er sich sicher: „Vielfalt hat uns schon immer stärker gemacht, vor allem auch wirtschaftlich!“ Dass viele Marktstandler Migrationshintergrund hätten, sei „vielleicht Mentalitätssache“. Er fragt sich: „Wer will denn so früh aufstehen?“