Flotte E-Bikes, tolle Preise & einzigartige Autos

Claudia Tscherne von Alps2Adria brachte viele Messebesucher in der „drauß’n“-Halle 2 in Klagenfurt zum Träumen, und viele wollten gleich losradeln, als sie über die wunderschönen Rastplätze sowie Streckenabschnitte an der Drau oder entlang des Alpe-Adria-Radweges erzählte. Denn die Kärntner lieben das Radfahren. „Das Interesse an modernen E-Bikes ist groß“, weiß Hannes Hempel von den „Bärenbikes“, während bei Intersport, STP Sports und Papin Sports neue Fahrräder direkt auf der Messe verkauft werden.