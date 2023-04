A. Klagenfurt gegen RB Salzburg ab 14.30 Uhr LIVE

Klagenfurter erneut in der Meistergruppe

Der Klagenfurter Coach und seine Schützlinge hingegen dürfen den nächsten Wochen relativ entspannt entgegenblicken. „Die Erleichterung ist riesengroß, und dass wir zweimal hintereinander in die Top sechs gekommen sind, kann man gar nicht hoch genug einschätzen, dafür gebührt der Mannschaft großes Lob. Jetzt sind wir in den nächsten zehn Spielen nicht unbedingt Favorit, doch wir nehmen unsere Rolle an und wollen uns so teuer wie möglich verkaufen“, kündigte Pacult an.