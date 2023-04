Klagenfurt-Stürmer Markus Pink wechselt nach China

Austria Klagenfurts Markus Pink wechselt mit sofortiger Wirkung zum Shanghai Port FC in die chinesische Fußball-Liga. Den Abschied des Kapitän und Torjägers bestätigte der Fußball-Bundesligist am Sonntagnachmittag während der Partie gegen Red Bull Salzburg. Pink stand nicht mehr im Aufgebot der Kärntner. Der 32-Jährige führt derzeit die Torschützenliste in der Liga mit 16 Toren an. Bei Shanghai stand von 2019 bis 2021 Marko Arnautovic unter Vertrag.