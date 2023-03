VP-Chef Martin Gruber wird zum Landesvize

Jetzt gehen in Kärnten die Parteien in ihre Gremien. Und die werden bei der SP auch die Personalfragen klären. Die VP geht weiterhin mit dem Gespann Martin Gruber und Sebastian Schuschnig in die Regierung. Viel Veränderung scheint aber auch bei der SP nicht im Köcher zu sein. Unterschrieben wird der Koalitionsvertrag nächste Woche am 5. April, am 13. folgen dann die Konstituierung des Landtages mit den Oppositionsparteien FP und Team Kärnten sowie die Angelobung der neuen rot/schwarzen Regierung.