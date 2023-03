Israel: Umstrittene Justizreform wird verschoben

Im Gegenzug werde eine „Nationalgarde“ unter der Führung des rechtsextremen Ministers eingerichtet, wurde mitgeteilt. Was dies konkret bedeutet, war zunächst unklar. Premierminister Benjamin Netanyahu bestätigte schließlich kurze Zeit später die Verschiebung der umstrittenen Reform: „Ich habe entschieden, die zweite und dritte Lesung in dieser Sitzungsperiode auszusetzen“, sagte er am Montag in Jerusalem. Das Gesetzesvorhaben wird damit frühestens Ende April im Parlament zur Abstimmung vorgelegt.