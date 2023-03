Die Politik will uns DAS als normal verkaufen

Für die Klinik ist das normal. Auch SPÖ-Gesundheitsstadtrat Peter Hacker, sonst kein Freund der Zurückhaltung, hebt sich seine Empörung wohl für das nächste geistlose Video von ÖVP-Wien-Chef Karl Mahrer auf. Die Gesundheitsversorgung liegt am Boden, und niemanden scheint das groß aufzuregen. Sind ja nur Alte. Sind ja nur Demente. Sind ja nur jene ohne Lobby. In all den Jahren ist nicht eine Geschichte überliefert, in der ein hochrangiger Politiker oder ein Verwandter eines solchen in einem Gangbett oder auf dem Boden liegen musste. Das Methusalem-Gen scheint sie unsterblich zu machen.

„Wissen Sie denn nicht, wer ich bin?“ - das öffnet Ambulanztüren. Jetzt ist es also so weit: Alt und krank darf man in Wien nicht werden.