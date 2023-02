Oberösterreicher zieht es in Ferien in den Süden

Ab in den Süden heißt es in den Herbstferien für zahlreiche Oberösterreicher. „Wir haben Hochsaison wie vor Corona, fast schon ein bisschen zu viel. Die Reiselust ist endgültig völlig zurückgekehrt“, ist Reiseberater Daniel Ziegler vom Reisebüro Mader in Linz erschöpft. Vom 18. bis 26. Februar haben die Schüler eine Verschnaufpause, für viele geht es in den Flieger und teilweise weit weg. Doch wohin genau zieht es die Oberösterreicher in den bald startenden Semesterferien?