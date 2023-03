Bemannter „Starliner“-Testflug verzögert sich

Ein erster - eigentlich für das Frühjahr geplanter - bemannter Testflug des Raumschiffes „Starliner“ zur Internationalen Raumstation ISS verzögert sich neuerlich. Die von Boeing im Auftrag der US-Raumfahrtbehörde NASA entwickelte Kapsel soll nun frühestens am 21. Juli erstmals mit Astronauten an Bord zur ISS starten, teilten Boeing und die NASA am Mittwoch mit.