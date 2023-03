Aktivisten starten Farbanschlag auf Wiener Brunnen

Demonstrierende sorgen seit Montag im Rahmen der Europäischen Gaskonferenz im Marriott-Hotel in der Wiener Innenstadt für Unruhen auf den Straßen. Am dritten Tag der Besprechungen starten Aktivisten aus Österreich und aus dem Ausland erneut eine Aktion. Nach dem Farbschlag auf den Donaukanal färben die Demonstranten diesmal die Brunnen am Schwarzenbergplatz und am Neuen Markt giftgrün ein.