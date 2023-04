April, April: Wir suchen die besten Streiche!

Am ersten April können wir uns wieder über zahlreiche Scherze freuen! Der Tag der Streiche ist eine wunderbare Gelegenheit, um unsere Kreativität und unseren Sinn für Humor unter Beweis zu stellen. Haben Sie Ihre Freunde oder Familie heuer in den April geschickt? Oder sind Sie vielleicht selbst Opfer eines kleinen Streichs geworden? Teilen Sie Ihre besten Scherze und Streiche gerne mit uns unten in den Kommentaren! Beachten Sie, dass der Spaß und die Fairness auch bei Streichen immer an erster Stelle stehen sollte. Ein Aprilscherz ist nur dann gelungen, wenn am Ende alle darüber lachen können. Wir freuen uns auf Ihre Ideen und Kommentare!