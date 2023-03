Alfred Gusenbauer: Der Diener zweier Herren

Im turbulenten Jahr 2023 hingegen sind noch keine öffentlichkeitswirksamen Aussagen des Altkanzlers über Freund Benko überliefert: Das mag am Kaufhausdebakel rund um Galeria Karstadt Kaufhof (GKK) liegen, bei dem Gläubiger am 27. März eine Milliarde Euro abschreiben mussten, könnte jedoch auch der allgemein angespannten Lage im Immobilienbereich geschuldet sein, die namhafte Banken und deren Aufsicht zuletzt in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt haben soll.