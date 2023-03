Rolls-Royce-Fischstäbchen: Ein Gedicht am Gaumen!

Luxus-Fischstäbchen

Zutaten: 2 Saiblings-Filets, 20 ml Obers, 1 EL Petersilie, 2 Eier, Mehl, Brösel, Sonnenblumenöl, Salz, Pfeffer, Cayenne, Zitrone.

Zubereitung: Die Filets sauber zuputzen und die Abschnitte (Bauchlappen etc.) grob schneiden, mit Obers und einem Ei zur Farce glatt mixen/cuttern. Kräuter untermixen und abschmecken. Die Farce auf ein Filet streichen und das andere Filet darüber legen. „Das Filet-Paket“ mit Frischhaltefolie straff einrollen. In 90 Grad heißem Wasser 5 Minuten pochieren. Aus der Folie nehmen und wie Schnitzel in Mehl, Ei, Brösel wälzen und goldbraun, schwimmend frittieren.