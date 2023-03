AUA streicht mehr als hundert Flüge am Dienstag

WKO: „Faires Angebot“

Zehn Verhandlungen blieben bisher ohne Erfolg. Die AUA bietet ihren Angestellten durchschnittlich 12,3 Prozent mehr Gehalt. Das würde den höchsten Abschluss in Österreich darstellen, sagte Günther Ofner, der die Berufsgruppe Luftfahrt in der Wirtschaftskammer Österreich vertritt. Er habe daher wenig Verständnis für das „nicht gerade konstruktive Vorgehen“ der Gewerkschaft. „Die Österreicherinnen und Österreicher haben sich einen entspannten Start in die Osterferien verdient. Niemand im Land wird verstehen, warum vida und Betriebsrat bei so einem fairen Angebot blockieren“, sagte Ofner in einer Aussendung.