Pia Zerkhold bei Cross-Weltcup-Finale Zweite

Die 24-jährige Niederösterreicherin durfte sich nicht nur über ihren ersten Weltcup-Stockerlplatz, sondern auch über das Ende einer langen Durststrecke freuen. Sie schaffte als erste ÖSV-Snowboard-Crosserin seit Doresia Krings im September 2007 in einem Einzelrennen den Sprung auf das Podest. Krings war damals im chilenischen Valle Nevado Dritte geworden. In der Weltcup-Wertung verbesserte sich Zerkhold noch auf Rang 9, Kristall ging an die Britin Charlotte Bankes.