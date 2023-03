Zeitumstellung ist auch Schaden für die Demokratie

Wer hat an der Uhr gedreht, ist es wirklich schon so spät? Das fragten sich heute früh viele Menschen, denn schon wieder war Zeitumstellung. Das ist nicht nur eine Belastung für Mensch und Tier, sondern auch ein Schaden für die Demokratie, erinnert Gottfried Kneifel, Geschäftsführer des Institutes Wirtschaftsstandort OÖ in Linz, an den EU-weiten Volkswillen.