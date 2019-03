EU-Parlament: Schluss mit Zeitumstellung ab 2021

Erst war sie groß, die Euphorie: Ja zur Abschaffung der lästigen Zeitumstellung, und am besten so rasch wie möglich. Schon heuer hätte es so weit sein sollen, ginge es allein nach der EU-Kommission. Dann jedoch der Tritt auf die Bremse, nichts übereilen, so die Devise von Minister Nobert Hofer (FPÖ), zum damaligen Zeitpunkt EU-Ratsvorsitzender: Frühestens 2021 soll das An-der-Uhr-Drehen endgültig vorbei sein, meinte er im Dezember des Vorjahres. Am Montag trat nun der EU-Verkehrsausschuss auf den Plan.