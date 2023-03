Diagonale in Graz: „Vera“ ist der beste Spielfilm

Die letzte Klappe der heurigen Diagonale ist gefallen! Am Sonntag wurden die Preise des Festivals für österreichischen Films in Graz vergeben. „Vera“ von Tizza Covi und Rainer Frimmel wurde als bester Spielfilm ausgezeichnet, der Preis für die beste Dokumentation geht an „Souls of a River“ von Chris Kirkellis. Die Schauspielpreise holten sich Pia Hierzegger und Gerhard Liebmann.