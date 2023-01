Pia Hierzegger serviert eine Portion Horror

Rolle als unheimliche Ernährungsberaterin

Generell nimmt sie Rollen in Filmen an, wo sie „Figur und Geschichte interessieren und ich mir beim Lesen des Drehbuchs vorstellen kann, wie ich das umsetze“. So war es auch beim Horrorfilm „Family Dinner“, der nun in die Kinos kommt: Darin spielt sie eine Ernährungsberaterin, die ihrer Nichte beim Abnehmen helfen soll, und dafür zu unheimlichen Mitteln greift: „Der Film ist wie ein Kammerspiel, das hat mich gereizt. Außerdem erzählt Regisseur Peter Hengl auch vom gefährlichen Abdriften in krude, spirituelle Welten, die seit Corona ja besonders aktuell sind.“