Dusek beim Weltcup-Finale in Mont-Sainte-Anne 2.

Pia Zerkhold scheitert im Viertelfinale

Bei den Frauen feierte die Britin Charlotte Bankes ihren sechsten Weltcup-Sieg in Folge, Pia Zerkhold scheiterte im Viertelfinale. Bankes legte mit dem erneuten Erfolg den Grundstein für den Gewinn der Gesamtwertung. Die Britin geht mit einem Vorsprung von 88 Punkten auf die Französin Chloe Trespeuch, die am Samstag Zweite wurde, in den finalen Bewerb.