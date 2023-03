Halo-Effekt: Wenn der Schein trügt

Halo-Effekt in der Politik

Der Heiligenschein-Effekt ist häufig in der Politik zu erkennen. Dabei könnte eine positive Eigenschaft eines Politikers, zum Beispiel sein Charisma, beeinflussen, wie dieser in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Wenn ein Politiker als freundlich und glaubwürdig wahrgenommen wird, oder in seinen Reden besonders charismatisch wirkt, könnte dieser bei Korruptionsvorwürfen gegenüber ihm oder seiner Partei davon profitieren, da er bei der Bevölkerung ein besseres Ansehen genießt.