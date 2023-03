Ist in Oberösterreich genug Wasser für uns da?

Unglaubliche 130 Liter Wasser verbraucht der Durchschnitts-Oberösterreicher pro Tag - siehe auch unsere Info-Grafik unten. Nur zwei Liter davon werden innerlich „angewendet“, der riesige Rest wird großteils geradezu verpritschelt. Ein Viertel des Tagesverbrauchs geht buchstäblich in den Orkus, wird also für die WC-Spülung vergeudet. Gleichzeitig werden aber Trockenheit und Dürre als üble Begleiterscheinungen des Klimawandels auch in unserer Alpenrepublik immer präsenter.