Mehr Hürden für Rollstuhlfahrer in Wien

„Ich habe Angst, mit meinem Vater in Wien spazieren zu fahren“, so die 37-Jährige. Besonders problematisch seien jene Baustellen, die weder die geforderte Beleuchtung bei Unterführungen haben, noch deutlich sichtbare Umleitungen. Abgesehen davon stößt sie in ihrem Beruf als Pflegerin oft genug auf diese Hürden, wenn sie Klienten ausführt.