Neue Bahnhofstraße kommt nicht bei allen gut an

Nach dem monatelangen Chaos rund um den Lebensraum Bahnhofstraße in der Landeshauptstadt sprach Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) ein Machtwort und machte das Projekt zur Chefsache (wir berichteten). „Da ist etwas passiert, was an den Ideen der Bürger und der Wirtschaftstreibenden völlig vorbeigegangen ist“, sagt Scheider und spart nicht mit Kritik an den zuständigen Stadträten. Ab Jänner soll das Projekt zur Begegnungszone werden. Mit der Idee konnte der Stadtchef aber nur bedingt punkten.