VKB-Bank: Grüne Welle für neue Filialen

„Grün ist das kraftvolle Symbol für Wachstum“, schwärmt Vorstandsdirektor Markus Auer. Und den Worten lässt die Bank nun Taten folgen. Nachdem zu Jahresbeginn 2022 das Filialnetz von 34 auf 28 Standorte geschrumpft worden war, hat die VKB nun Neues im Sinn. Seit 1. März ist eine neue Filiale in Wien im Vollbetrieb, die völlig auf Beratung zugeschnitten ist. In der Bundeshauptstadt soll aber heuer sogar noch ein zweiter Standort eröffnen - dann mit Schalter. Parallel dazu wird die Bank 2023 auch in Salzburg sesshaft.