Red Bull Racing? „Ein Monster mit zwei Köpfen“

Die französische Sportzeitung „L’Équipe“ brachte den Grand Prix von Saudi-Arabien auf den Punkt: „Ein Monster mit zwei Köpfen“, schrieb das Blatt angesichts des überlegenen Red Bull und der beiden bereits in diesem Jahr siegreichen Fahrer Sergio Perez und Max Verstappen. Klar, dass auch Motorsportchef Dr. Helmut Marko auf der Sonnenseite des (Motorsport-)Lebens steht. „Max ist mit seinem Können noch nicht am Ende, es ist eine wahre Freude, ihm zuzusehen“, sagt der Steirer und fügte punkto Angriff seines Lieblingsschülers auf die schnellste Runde in Jeddah hinzu: „Typisch Max. Er hat gewartet, bis Sergio nicht mehr kontern konnte. So etwas können wir auch nicht verbieten.“