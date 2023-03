Neuer Präsident Tschechiens muss 2500 Euro zahlen

Pavel war im Jänner zum Präsidenten gewählt worden und hat sein Amt am 9. März angetreten. Seine politische Position bezeichnet Pavel als „rechts der Mitte“, gilt in sozialen Fragen aber teilweise als progressiv. Er befürwortet beispielsweise die gleichgeschlechtliche Ehe und tritt für eine starke militärische Unterstützung der Ukraine ein. In den 1980er-Jahren war er Mitglied der Kommunistischen Partei.