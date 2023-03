Wegen Nudel-Satire: Politiker muss Strafe zahlen

„Nudeln auf Ohren“ stehen für belogen werden

Abdalkin hatte Putins Rede zur Lage der Nation kurz vor dem Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine am Bildschirm verfolgt. Dabei hängte er sich Nudeln über die Ohren. Im Russischen gibt es den Ausdruck „Nudeln über die Ohren hängen“, was so viel bedeutet wie: belogen werden.