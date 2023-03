Entgleisung im Zug: Hitler-Randalierer droht Haft

„Daran kann ich mich gut erinnern, wie ich in die Zelle gesteckt wurde“, sagt der einst renitente Passagier beim Prozess Dienstagfrüh am Landesgericht Klagenfurt. „Aber sonst weiß ich leider nicht mehr viel von der Zugfahrt.“ Die „Sache“ sei schließlich schon 15 Monate her: „Wer merkt sich da schon alles? Ich hätte nie gedacht, dass es wegen dem zu einer Verhandlung kommt!“ Kommt es aber, auch wenn nicht klar war, warum erst so spät - doch dafür gleich mit vollem Aufwand: Acht Geschworene müssen entscheiden, ob der 28-Jährige bei seinem Ausraster gegen das 3G-Verbotsgesetz verstoßen hat, drei Berufsrichter setzen mit ihnen zusammen die Strafhöhe fest. Die mit einem Jahr Mindeststrafe beginnt!